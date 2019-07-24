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18:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Испанская лига может заблокировать трансфер Гризманна в «Барселону»

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент Профессиональной футбольной лиги Испании (LFP) Хавьер Тебас заявил, что лига может заблокировать переход в «Барселону» нападающего Антуана Гризманна из мадридского «Атлетико».

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Источник: AFP 2019

По словам Тебаса, Ла Лига может заблокировать трансфер Гризманна из-за суммы отступных за игрока, с которой не согласен «Атлетико». Ранее Королевская федерация футбола Испании (RFEF) открыла дело против «Барселоны» и Гризманна после жалобы «Атлетико».

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«Со стороны Ла Лиги есть возможность заблокировать трансфер футболиста. Существуют механизмы, которые могут быть применены, те, кто это контролирует, должны найти решение проблемы», — цитирует Тебаса испанская радиостанция Onda Cero.

«Барселона» официально объявила о переходе Гризманна 12 июля. Согласно сообщению пресс-службы клуба, сумма трансфера составила 120 миллионов евро, французский форвард подпишет контракт до лета 2024 года.

Позднее «Атлетико» на своем сайте заявил, что считает сумму отступных за форварда в 120 миллионов евро недостаточной и требует компенсации в размере 200 миллионов. Руководство мадридского клуба направило в RFEF жалобу, в которой говорится, что «Барселона» и Гризманн нарушили правила федерации, заключив соглашение еще в марте.

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