Испанская лига может заблокировать трансфер Гризманна в «Барселону»

Источник: AFP 2019

По словам Тебаса, Ла Лига может заблокировать трансфер Гризманна из-за суммы отступных за игрока, с которой не согласен «Атлетико». Ранее Королевская федерация футбола Испании (RFEF) открыла дело против «Барселоны» и Гризманна после жалобы «Атлетико».

«Со стороны Ла Лиги есть возможность заблокировать трансфер футболиста. Существуют механизмы, которые могут быть применены, те, кто это контролирует, должны найти решение проблемы», — цитирует Тебаса испанская радиостанция Onda Cero.

«Барселона» официально объявила о переходе Гризманна 12 июля. Согласно сообщению пресс-службы клуба, сумма трансфера составила 120 миллионов евро, французский форвард подпишет контракт до лета 2024 года.