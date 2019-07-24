Экс-игрок «Ливерпуля» Сако требует от ВАДА £ 13 млн за разрушенную карьеру
Бывший защитник «Ливерпуля» Мамаду Сако, ныне защищающий цвета «Кристал Пэлас», подал в суд на Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) в связи с ошибкой в проведении
Бывший защитник «Ливерпуля» Мамаду Сако, ныне защищающий цвета «Кристал Пэлас», подал в суд на Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) в связи с ошибкой в проведении
Напомним, в апреле 2016 года Сако был отстранён от футбола на 30 дней
Позже Сако был оправдан, так как обнаружилось, что найденное в пробе футболиста вещество — хигенамин — фактически не значилось в списке запрещённых ВАДА.
По информации источника, Сако требует от ВАДА материальную компенсацию в размере £ 13 млн (около € 14,5 млн), утверждая, что его доходы как игрока, а также ценность его личного бренда значительно упали после ухода из «Ливерпуля». ВАДА отрицает свою ответственность за уход Сако из «Ливерпуля», объясняя трансфер личным конфликтом защитника с главным тренером мерсисайдцев Юргеном Клоппом. Суд постановил провести разбирательство по вопросу об ответственности, чтобы определить, проявило ли ВАДА халатность, после чего будет определён уровень компенсации.