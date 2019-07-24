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19:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-игрок «Ливерпуля» Сако требует от ВАДА £ 13 млн за разрушенную карьеру

Бывший защитник «Ливерпуля» Мамаду Сако, ныне защищающий цвета «Кристал Пэлас», подал в суд на Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) в связи с ошибкой в проведении допинг-теста, сообщает Evening Standard.

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Источник: AFP 2019

Напомним, в апреле 2016 года Сако был отстранён от футбола на 30 дней из-за того, что в его допинг-пробе было обнаружено запрещённое вещество. Из-за отстранения защитник не смог помочь «Ливерпулю» в финальном матче Лиги Европы с «Севильей» (1:3), а также, как утверждает сам игрок, запрет стоил ему места в составе сборной Франции на Евро-2016.

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Позже Сако был оправдан, так как обнаружилось, что найденное в пробе футболиста вещество — хигенамин — фактически не значилось в списке запрещённых ВАДА.

По информации источника, Сако требует от ВАДА материальную компенсацию в размере £ 13 млн (около € 14,5 млн), утверждая, что его доходы как игрока, а также ценность его личного бренда значительно упали после ухода из «Ливерпуля». ВАДА отрицает свою ответственность за уход Сако из «Ливерпуля», объясняя трансфер личным конфликтом защитника с главным тренером мерсисайдцев Юргеном Клоппом. Суд постановил провести разбирательство по вопросу об ответственности, чтобы определить, проявило ли ВАДА халатность, после чего будет определён уровень компенсации.

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