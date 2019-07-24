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19:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Монако» представил выездную форму на следующий сезон роликом с Головиным

«Монако» представил выездную форму на сезон-2019/20.

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Новый комплект экипировки монегасков выполнен в чёрном цвете с золотыми вставками. Создана форма была техническим спонсором клуба — итальянской компанией Kappa. В ролике с представлением формы принял участие российский полузащитник клуба Александр Головин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Минувший сезон «Монако» завершил на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Отрыв команды от зоны вылета составил три очка. В Лиге чемпионов монегаски не смогли преодолеть стадию группового этапа, заняв последнее место в квартете с дортмундской «Боруссией», «Атлетико» и «Брюгге». Из Кубка Франции монегаски вылетели на стадии 1/16 финала, уступив «Метцу» (1:3).

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