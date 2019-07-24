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20:05 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-защитник сборной Казахстана вошел в тренерский штаб «Тобола»

42-летний бывший казахстанский футболист Данияр Муканов назначен ассистентом главного тренера «Тобола», сообщается на сайте казахстанского клуба.

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Источник: fctobol.kz

Выступления за «Тобол» Муканов начал в 2002 году. Вместе с клубом он завоевал четыре комплекта серебряных медалей, трижды становился бронзовым призером, стал чемпионом страны и победителем Кубка. В футболке желто-зеленых Муканов провел более 260 матчей. С 2002 по 2006 год он провел 11 матчей за сборную Казахстана.

Тренерскую карьеру экс-футболист начал в 2016 году, когда завоевал золотые медали чемпионата Казахстана среди любителей вместе с костанайским ФК «Форум». Затем работал ассистентом главного тренера в «Махтаарале» и «Иртыше». Этот сезон Муканов начинал в качестве главного тренера «Махтаарала» из первой лиги.

В «Тоболе» Муканов будет выполнять обязанности ассистента главного тренера, исполняющим обязанности которого ранее был назначен Нурбол Жумаскалиев.

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