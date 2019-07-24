Экс-защитник сборной Казахстана вошел в тренерский штаб «Тобола»

Выступления за «Тобол» Муканов начал в 2002 году. Вместе с клубом он завоевал четыре комплекта серебряных медалей, трижды становился бронзовым призером, стал чемпионом страны и победителем Кубка. В футболке желто-зеленых Муканов провел более 260 матчей. С 2002 по 2006 год он провел 11 матчей за сборную Казахстана.