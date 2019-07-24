Экс-защитник сборной Казахстана вошел в тренерский штаб «Тобола»
42-летний бывший казахстанский футболист Данияр Муканов назначен ассистентом главного тренера «Тобола», сообщается на сайте казахстанского клуба.
42-летний бывший казахстанский футболист Данияр Муканов назначен ассистентом главного тренера «Тобола», сообщается на сайте казахстанского клуба.
Выступления за «Тобол» Муканов начал в 2002 году. Вместе с клубом он завоевал четыре комплекта серебряных медалей, трижды становился бронзовым призером, стал чемпионом страны и победителем Кубка. В футболке
Тренерскую карьеру
В «Тоболе» Муканов будет выполнять обязанности ассистента главного тренера, исполняющим обязанности которого ранее был назначен Нурбол Жумаскалиев.