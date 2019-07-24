Роналду одобрил возможный трансфер Неймара в «Ювентус»

По информации источника, португалец и бразилец поддерживают хорошие отношения, которые укрепились в последнее время благодаря участию обоих в совместных рекламных акциях. Роналду считает, что он смог бы отлично взаимодействовать с Неймаром на поле, а приход 27-летнего игрока парижан сделал бы «Юве» более конкурентоспособным в Лиге чемпионов.