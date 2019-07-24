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22:36 (мск), источник: Чемпионат.com

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Сивасспором» в контрольном матче

Нидерландский «Витесс», который возглавляет бывший наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, в контрольном матче сыграл вничью с турецким «Сивасспором».

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Источник: AFP 2019

Счёт в матче на 14-й минуте открыл форвард команды из Арнема Тим Матавж. «Сивасспор» восстановил паритет на 39-й минуте. Автором забитого мяча стал нападающий Аруна Коне.

В минувшем сезоне «Витесс» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, а затем проиграл в финале плей-офф за путёвку в Лигу Европы.

В новом сезоне «Витесс» стартует в чемпионате Нидерландов домашним матчем с «Аяксом». Встреча состоится 3 августа в Арнеме на стадионе «Гелредом».

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