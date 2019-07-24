«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Сивасспором» в контрольном матче

Источник: AFP 2019

Счёт в матче на 14-й минуте открыл форвард команды из Арнема Тим Матавж. «Сивасспор» восстановил паритет на 39-й минуте. Автором забитого мяча стал нападающий Аруна Коне.

В минувшем сезоне «Витесс» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, а затем проиграл в финале плей-офф за путёвку в Лигу Европы.