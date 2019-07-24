«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Сивасспором» в контрольном матче
Нидерландский «Витесс», который возглавляет бывший наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, в контрольном матче сыграл вничью с турецким «Сивасспором».
Нидерландский «Витесс», который возглавляет бывший наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, в контрольном матче сыграл вничью с турецким «Сивасспором».
Счёт в матче на 14-й минуте открыл форвард команды из Арнема Тим Матавж. «Сивасспор» восстановил паритет на 39-й минуте. Автором забитого мяча стал нападающий Аруна Коне.
В минувшем сезоне «Витесс» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, а затем проиграл в финале
В новом сезоне «Витесс» стартует в чемпионате Нидерландов домашним матчем с «Аяксом». Встреча состоится 3 августа в Арнеме на стадионе «Гелредом».