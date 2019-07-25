«Бенфика» победила «Фиорентину» в матче Международного кубка чемпионов в США

Источник: AP 2019

Голами в составе победителей отметились Харис Сеферович (9-я минута) и Кайо (90). У «Фиорентины» единственный мяч забил Душан Влахович (29). В первом тайме ворота «Бенфики» защищал российский голкипер Иван Злобин, который совершил два сейва и пропустил гол.

В товарищеском турнире также принимают участие английские «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Арсенал», итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан», испанские «Реал» и «Атлетико», немецкая «Бавария» и мексиканская «Гвадалахара». Основная часть матчей проходит в США. Также встречи принимают Сингапур, Англия, Уэльс, Китай и Швеция.

«Бенфика» провела свой второй матч, одержав вторую победу. Ранее португальский клуб обыграл «Гвадалахару» (3:0). Для «Фиорентины» встреча стала третьей на турнире. В первой игре команда победила «Гвадалахару» (2:1), а во второй уступила лондонскому «Арсеналу» (0:3).