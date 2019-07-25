Текущие события
Футбол. Еврокубки
16:30
Пюник
Яблонец
Футбол. Еврокубки
17:45
Вентспилс
Гзира Юнайтед
Футбол. Еврокубки
18:00
Габала
Динамо Тб
Футбол. Еврокубки
18:30
Партизани
Шериф
Футбол. Еврокубки
18:30
АЕК Л
Левски
Футбол. Еврокубки
19:30
Утрехт
Зриньски
Футбол. Еврокубки
19:45
Чихура
Абердин
Футбол. Еврокубки
19:55
Гонвед
Университатя Кр
Футбол. Еврокубки
20:00
Хеугесунн
Штурм
Футбол. Еврокубки
20:00
Лехия
Бреннбю
Футбол. Еврокубки
20:00
Мольде
Чукарички
Футбол. Еврокубки
20:00
Арсенал Т
Нефтчи
Футбол. Еврокубки
20:00
Йени Малатьяспор
Олимпия Л
Футбол. Еврокубки
20:00
Флора
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
20:00
Млада-Болеслав
Ордабасы
Футбол. Еврокубки
20:00
Алашкерт
Стяуа
Футбол. Еврокубки
20:00
Шахтер С
Эсбьерг
Футбол. Еврокубки
20:30
ЦСКА Сф
Осиек
Футбол. Еврокубки
20:30
Хапоэль Беэр-Шева
Кайрат
Футбол. Еврокубки
20:30
Локомотив Пл
Спартак Тр
Футбол. Еврокубки
20:30
Конна'с Куэй
Партизан
Футбол. Еврокубки
21:00
Пяст
Рига
Футбол. Еврокубки
21:00
Норчепинг
Лиепая
Футбол. Еврокубки
21:00
Види
Вадуц
Футбол. Еврокубки
21:15
Люцерн
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
21:30
Гент
Вииторул
Футбол. Еврокубки
21:30
ДАК
Атромитос А
Футбол. Еврокубки
21:30
Арис
АЕЛ
Футбол. Еврокубки
21:30
Женесс Эш
Витория Гимарайнш
Футбол. Еврокубки
21:30
АЗ
Хеккен
Футбол. Еврокубки
21:45
Домжале
Мальме
Футбол. Еврокубки
21:45
Рейнджерс
Прогрес
Футбол. Еврокубки
21:45
Будучност
Заря Лг
Футбол. Еврокубки
21:45
Страсбур
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
21:45
Вулверхэмптон Уондерерс
Крусейдерс
Футбол. Еврокубки
22:00
Валюр
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
22:00
Торино
Дебрецен
Футбол. Еврокубки
22:00
Легия
КуПС
Футбол. Еврокубки
22:00
Эспаньол
Стьярнан
Футбол. Еврокубки
22:00
Шэмрок Роверс
Аполлон
Все события
Фоторепортажи
17Смайл и фейспалм. Эмодзи для звезд
18«Динамо» — «Рубин»: концерт в Петровском парке, час большинства, гол в концовке
09:29 (мск), источник: ТАСС

«Бенфика» победила «Фиорентину» в матче Международного кубка чемпионов в США

ТАСС, 25 июля. Португальская «Бенфика» одержала победу над итальянской «Фиорентиной» во встрече Международного кубка чемпионов со счетом 2:1. Матч прошел в городе Гаррисон (штат Нью-Джерси, США).

Наверх
Источник: AP 2019

Голами в составе победителей отметились Харис Сеферович (9-я минута) и Кайо (90). У «Фиорентины» единственный мяч забил Душан Влахович (29). В первом тайме ворота «Бенфики» защищал российский голкипер Иван Злобин, который совершил два сейва и пропустил гол.

Читайте также
Источник: Перин провалил медосмотр в «Бенфике»

В товарищеском турнире также принимают участие английские «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Арсенал», итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан», испанские «Реал» и «Атлетико», немецкая «Бавария» и мексиканская «Гвадалахара». Основная часть матчей проходит в США. Также встречи принимают Сингапур, Англия, Уэльс, Китай и Швеция.

«Бенфика» провела свой второй матч, одержав вторую победу. Ранее португальский клуб обыграл «Гвадалахару» (3:0). Для «Фиорентины» встреча стала третьей на турнире. В первой игре команда победила «Гвадалахару» (2:1), а во второй уступила лондонскому «Арсеналу» (0:3).

Клубы борются за первенство в символической турнирной таблице. Если основное время матча заканчивается вничью, то победитель определяется в серии пенальти. В таком случае выигравшая команда получает два очка, проигравшая — одно.

Бенфика
НовостиМатчиСоставСтатистика
Фиорентина
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Сергей Ковалев жестко раскритиковал рефери, судившего бой Максима Дадашева
Сколько зарабатывают "девушки с табличками"
Дисквалификацию Месси грозят увеличить до шести месяцев
Шестая смерть: за что сражался Максим Дадашев
Основная соперница Ефимовой дисквалифицирована на ЧМ
Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд
Капитан соперника «Краснодара» в ЛЧ поссорился с тренером
СМИ: полузащитник «Зенита» может перейти в итальянский клуб
Ласицкене - 1-я легкоатлетка РФ, возглавившая общий рейтинг IAAF
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь