В Казахстане закрылось летнее трансферное окно. Последние переходы

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Трансферное окно открылось 26 июня, а в полночь по столичному времени (26 июля) период дозаявок был официально завершен.

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