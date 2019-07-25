В Казахстане закрылось летнее трансферное окно. Последние переходы

Трансферное окно открылось 26 июня, а в полночь по столичному времени (26 июля) период дозаявок был официально завершен.
Изменения в составах команд по итогам 23—24 июля 2019 года
«Астана»
Отзаявлен: Подымский Данил.
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«Иртыш»
Отзаявлен: Рейнальдо Силва;
Дозаявлены: Заруцкий Александр, Мингазов Руслан, Рамазанов Мадьяр, Котляр В. В. (тренер вратарей).
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«Кайрат»
Отзаявлен: Самат Сарсенов.
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«Кайсар»
Дозаявлен: Кларенс Битанг.
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«Окжетпес»
Отзаявлен: Миллер Родерик;
Дозаявлен: Бобко Иван.
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«Тараз»
Дозаявлены: Шабалин Павел, Сарсенов Самат, Александр Симчевич.
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«Тобол»
Отзаявлены: Газзаев В. В. (главный тренер), Латыш Н. И. (ассистент главного тренера), Мирошниченко А. Г. (тренер).