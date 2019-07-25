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10:20 (мск), источник: Vesti.kz

В Казахстане закрылось летнее трансферное окно. Последние переходы

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) на своем официальном сайте сообщила о завершении второго регистрационного трансферного периода для участников чемпионата и первенств Республики Казахстан по футболу сезона-2019.

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Источник: Reuters

Трансферное окно открылось 26 июня, а в полночь по столичному времени (26 июля) период дозаявок был официально завершен.

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Изменения в составах команд по итогам 23—24 июля 2019 года

«Астана»
Отзаявлен: Подымский Данил.

«Иртыш»
Отзаявлен: Рейнальдо Силва;
Дозаявлены: Заруцкий Александр, Мингазов Руслан, Рамазанов Мадьяр, Котляр В. В. (тренер вратарей).

«Кайрат»
Отзаявлен: Самат Сарсенов.

«Кайсар»
Дозаявлен: Кларенс Битанг.

«Окжетпес»
Отзаявлен: Миллер Родерик;
Дозаявлен: Бобко Иван.

«Тараз»
Дозаявлены: Шабалин Павел, Сарсенов Самат, Александр Симчевич.

«Тобол»
Отзаявлены: Газзаев В. В. (главный тренер), Латыш Н. И. (ассистент главного тренера), Мирошниченко А. Г. (тренер).

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