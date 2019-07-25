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10:38 (мск), источник: Газета.Ру

Капитан «Порту» поссорился с тренером

Чемпион Европы 2016 года, полузащитник сборной Португалии и футбольного клуба «Порту» Данилу Перейра поссорился с наставником команды Сержиу Консейсау, передает портал A Bola.

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Источник: AP 2019

По информации издания, рулевой «драконов» поставил под сомнение тот факт, что футболист достоин чести носить повязку капитана команды. Перепалка произошла в холле отеля, перед лицами сотрудников «Порту» и одноклубников Перейры. По окончании перепалки 27-летний игрок покинул расположение клуба.

«Порту» стал соперником российского «Краснодара» на стадии третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Фабиу Коэнтрау, известный своими выступлениями за мадридский «Реал» и сборную Португалии, не перейдет в футбольный клуб «Порту» из-за болельщиков.

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