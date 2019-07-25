Капитан «Порту» поссорился с тренером
Чемпион Европы 2016 года, полузащитник сборной Португалии и футбольного клуба «Порту» Данилу Перейра поссорился с наставником команды Сержиу Консейсау, передает портал A Bola.
Чемпион Европы 2016 года, полузащитник сборной Португалии и футбольного клуба «Порту» Данилу Перейра поссорился с наставником команды Сержиу Консейсау, передает портал A Bola.
По информации издания, рулевой «драконов» поставил под сомнение тот факт, что футболист достоин чести носить повязку капитана команды. Перепалка произошла в холле отеля, перед лицами сотрудников «Порту» и одноклубников Перейры. По окончании перепалки 27-летний игрок покинул расположение клуба.
«Порту» стал соперником российского «Краснодара» на стадии третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что Фабиу Коэнтрау, известный своими выступлениями за мадридский «Реал» и сборную Португалии, не перейдет в футбольный клуб «Порту»