Капитан «Порту» поссорился с тренером

По информации издания, рулевой «драконов» поставил под сомнение тот факт, что футболист достоин чести носить повязку капитана команды. Перепалка произошла в холле отеля, перед лицами сотрудников «Порту» и одноклубников Перейры. По окончании перепалки 27-летний игрок покинул расположение клуба.