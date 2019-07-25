Дибала может стать самым дорогим приобретением «Тоттенхэма»

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Как уведомляет источник, англичане готовы отдать €90 млн за игрока. Переговоры представителей клубов начались еще месяц назад.

Президент «шпор» намерен усилить команду новым форвардом, чтобы поддержать главного тренера команды Маурисио Почеттино. В случае, если стороны смогут договориться, Дибала станет самым дорогим приобретением лондонского клуба в истории.

В данный момент самым дорогим игроком «Тоттенхэма» является Танги Ндомбеле.

Также сообщалось, что аргентинец попал в зону интересов английского «Манчестер Юнайтед» и французского «Пари Сен-Жермен».