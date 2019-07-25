Дибала может стать самым дорогим приобретением «Тоттенхэма»
Руководство лондонского «Тоттенхэма» проявляет активный интерес к нападающему туринского «Ювентуса» Пауло Дибале, сообщает Daily Mail.
Руководство лондонского «Тоттенхэма» проявляет активный интерес к нападающему туринского «Ювентуса» Пауло Дибале, сообщает Daily Mail.
Как уведомляет источник, англичане готовы отдать €90 млн за игрока. Переговоры представителей клубов начались еще месяц назад.
Президент «шпор» намерен усилить команду новым форвардом, чтобы поддержать главного тренера команды Маурисио Почеттино. В случае, если стороны смогут договориться, Дибала станет самым дорогим приобретением лондонского клуба в истории.
В данный момент самым дорогим игроком «Тоттенхэма» является Танги Ндомбеле.
Также сообщалось, что аргентинец попал в зону интересов английского «Манчестер Юнайтед» и французского «Пари Сен-Жермен».
В минувшем сезоне 25-летний форвард сыграл в 42 играх на клубном уровне, оформив десять голов и шесть голевых передач. Соглашение с Дибалой истекает летом 2022 года.