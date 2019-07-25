Три белорусских футбольных клуба оштрафованы за поведение болельщиков

По итогам заседания Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам АБФФ принято решение наказать футбольные клубы БАТЭ, «Динамо-Минск» и «Динамо-Брест» за поведение их болельщиков.
Штраф для каждой из команд составил 50 базовых величин (1 БВ сейчас равна Br25,5).
ФК «БАТЭ» и «Динамо-Минск» наказаны за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений на стадионе до, во время и после матчей (ст. 77 Дисциплинарного кодекса АБФФ). Брестское «Динамо» оштрафовано за использование болельщиками на стадионе пиротехнических изделий до, во время и после матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию (ст. 79 ч.1 Дисциплинарного кодекса АБФФ).
17-й тур чемпионата Беларуси по футболу состоится 9—11 августа, а матчи розыгрыша Кубка Беларуси 1/16 финала пройдут 27—28 июля.