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12:26 (мск), источник: БЕЛТА

Три белорусских футбольных клуба оштрафованы за поведение болельщиков

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три ведущих белорусских футбольных клуба оштрафованы за поведение болельщиков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ассоциации «Белорусская федерация футбола».

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Источник: AFP 2019

По итогам заседания Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам АБФФ принято решение наказать футбольные клубы БАТЭ, «Динамо-Минск» и «Динамо-Брест» за поведение их болельщиков.

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Штраф для каждой из команд составил 50 базовых величин (1 БВ сейчас равна Br25,5).

ФК «БАТЭ» и «Динамо-Минск» наказаны за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений на стадионе до, во время и после матчей (ст. 77 Дисциплинарного кодекса АБФФ). Брестское «Динамо» оштрафовано за использование болельщиками на стадионе пиротехнических изделий до, во время и после матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию (ст. 79 ч.1 Дисциплинарного кодекса АБФФ).

17-й тур чемпионата Беларуси по футболу состоится 9—11 августа, а матчи розыгрыша Кубка Беларуси 1/16 финала пройдут 27—28 июля.

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