Бывший футболист «Спартака» Боккетти перешел в итальянскую «Верону»

Боккетти выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. Всего он провел за клуб 115 матчей, в которых забил пять голов. В составе команды он становился чемпионом России (2016/17), обладателем Суперкубка России (2017) и бронзовым призером чемпионата России (2017/18). Также он выступал за казанский «Рубин», вместе с которым выиграл Кубок и Суперкубок России (оба — 2012 год) и стал бронзовым призером чемпионата России (2010).