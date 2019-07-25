Приглашение от директора «Астаны», просмотр в «Тоттенхэме», чемпионство в Чехии. «Иртыш» подписал лучшего игрока Туркмении

Источник: AFP 2019

Карьерная история Мингазова интересна и нетипична, поскольку он единственный игрок из Туркменистана в Европе. Руслану удалось уже в 18 лет перебраться из родного чемпионата в Латвию. За два года в Туркменистане, то есть в возрасте 17−18 лет, полузащитник выиграл все внутренние титулы с «Ашхабадом» и оформил впечатляющую статистику для столь юного футболиста — 61 матч, 19 голов.

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Примечательно, что его перетащил в латвийский «Сконто» английский тренер Пол Эшуорт (ныне исполнительный директор «Астаны»). В Латвии туркмен сверхпродуктивно отыграл пять лет, за это время успев съездить на просмотр в «Тоттенхэм» (вероятно, вновь при поддержке Эшуорта) и привлек внимание «Ростова».

В 2014 году Мингазов вошел в историю чешского футбола, став первым туркменским игроком в данном чемпионате — его подписал «Яблонец». Два года в скромной команде не прошли даром, Мингазов помог клубу дважды выйти в финал кубка страны и взять бронзу национального первенства. Поступательное движение продолжалось, талантливого вингера подписала «Славия» — в первом же сезоне он стал чемпионом Чехии.

Но последующие два года прошли уже не так успешно, Мингазова отдавали в аренду, сначала в «Младу Болеслав» (соперник «Ордабасы» в нынешней квалификации ЛЕ) и «Пришбрам». В последние годы также наметилась неприятная тенденция, у игрока было не все ладно со здоровьем, много мышечных травм из-за которых он пропускал большие отрезки в сезоне.

Так или иначе, на фоне очень спорных трансферов «Иртыша» в минувшее межсезонье, подписание Мингазова выглядит оптимистично, возможно, теперь в атаке в павлодарцев будет выделяться не только Карлос Фонсека.