Тяжелая травма, выход во вторую Бундеслигу и новые конкуренты. Игрока сборной Казахстана ожидает непростой сезон в Германии

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Следует напомнить, что Энгель вернулся в «Оснабрюк» в январе 2017 года. До этого его так и не смогли заявить за «Астану», после чего игрок вернулся в родную команду, где был воспитан. В прошлом сезоне Константин был игроком основы «Оснабрюка» и одним из лидеров «раздевалки». Но в апреле нынешнего года защитник получил тяжелейшую травму — перелом большой и малоберцовой костей, из-за чего не сумел доиграть сезон и наверняка пропустит как минимум половину следующего чемпионата. Травма Энгеля шокировала всех в клубе, но спортивный директор «Оснабрюка» Бенджамин Шмедес сообщил, что операция прошла хорошо, а команда пожелала ему скорейшем выздоровления.

В сезоне 2018/19 Константин провел в третьей Бундеслиге 24 матча, забив один гол и отдав две голевые передачи. Меж тем, «Оснабрюк» завершил чемпионат триумфально, выиграв титул и впервые за восемь лет обеспечил себе место в Бундеслиге 2. Эту победу игроки посвятили в том числе Энгелю — после завоевания трофея одноклубники надели майки с фамилией казахстанца.

Сейчас «Оснабрюк» уже ведет подготовку к сезону в Бундеслиге 2, а Энгель восстанавливается после травмы. Надо заметить, что Константин участвовал в командной фотосессии и, вероятно, будет заявлен на сезон. При этом клуб уже приобрел трех фланговых защитников (Энгель в прошлом сезоне периодически играл как на правом, так и на левом краях), в том числе опытных.

Официальный сезон для «Оснабрюка» начнется 27 июля: в матче первого тура Бундеслиги 2 команда примет «Хайденхайм». Также стоит отметить, что 11 августа в первом раунде Кубка Германии «Оснабрюк» Энгеля сыграет против одной из лучших команд страны — РБ «Лейпциг».

Напомним, что Константин Энгель является уроженцем города Караганды и официально выступает за сборную Казахстана с 2013 года. Его дебют за национальную команду состоялся в матче с Германией в марте 2013 года. Последний раз Энгель играл за сборную в октябре 2015 года, это был матч с Латвией.