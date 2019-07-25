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18:50 (мск), источник: Vesti.kz

Не заигравший в КПЛ молодой казахстанец подписал контракт с европейским клубом

22-летний казахстанский защитник Мидат Галбаев подписал контракт со словацкой «Нитрой», сообщает KazFootball.kz со ссылкой на ProFutbal.

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Контракт подписан сроком на два года с возможностью продления на еще один сезон.

«Я очень рад быть частью “Нитры”. Верю в то, что могу помочь команде. Тут много хороших игроков. Если будем работать усердно, то результаты обязательно придут. У этой команды очень хороший потенциал», — сказал Галбаев.

В свое время он выступал за молодежные команды «Иртыша» и «Кызыл-Жар СК», но не провел ни одного матча в премьер-лиге. Также на его счету одна игра в Кубке Казахстана за основную команду павлодарского клуба. В свое время вызывался в юношеские сборные Казахстана разных возрастов.

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