Не заигравший в КПЛ молодой казахстанец подписал контракт с европейским клубом

Контракт подписан сроком на два года с возможностью продления на еще один сезон.

«Я очень рад быть частью “Нитры”. Верю в то, что могу помочь команде. Тут много хороших игроков. Если будем работать усердно, то результаты обязательно придут. У этой команды очень хороший потенциал», — сказал Галбаев.