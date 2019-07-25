Не заигравший в КПЛ молодой казахстанец подписал контракт с европейским клубом
22-летний казахстанский защитник Мидат Галбаев подписал контракт со словацкой «Нитрой», сообщает KazFootball.kz со ссылкой на ProFutbal.
22-летний казахстанский защитник Мидат Галбаев подписал контракт со словацкой «Нитрой», сообщает KazFootball.kz со ссылкой на ProFutbal.
Контракт подписан сроком на два года с возможностью продления на еще один сезон.
«Я очень рад быть частью “Нитры”. Верю в то, что могу помочь команде. Тут много хороших игроков. Если будем работать усердно, то результаты обязательно придут. У этой команды очень хороший потенциал», — сказал Галбаев.
В свое время он выступал за молодежные команды «Иртыша» и «Кызыл-Жар СК», но не провел ни одного матча в