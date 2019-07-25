«Атырау» подписал камерунского полузащитника

Футболист будет выступать под 21-м номером.

В раннем возрасте Нгвем подписал контракт с испанским клубом «Сан-Роке», далее в его карьере были греческие «Фокикос», «Атромитос», «Киссамикос», «Ханья», «Ламия» и «Астерас».