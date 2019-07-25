«Атырау» подписал камерунского полузащитника
ФК «Атырау» подписал 26-летнего камерунского полузащитника Жака Нгвема, сообщается на официальном сайте клуба.
ФК «Атырау» подписал 26-летнего камерунского полузащитника Жака Нгвема, сообщается на официальном сайте клуба.
Футболист будет выступать под 21-м номером.
В раннем возрасте Нгвем подписал контракт с испанским клубом «Сан-Роке», далее в его карьере были греческие «Фокикос», «Атромитос», «Киссамикос», «Ханья», «Ламия» и «Астерас».
Последним клубом полузащитника был греческий «Волос». Нгвем провел в прошедшем сезоне греческой Суперлиги 20 матчей.