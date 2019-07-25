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20:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Капитан «Порту» перед игрой с «Краснодаром» разругался с главным тренером

Из-за конфликта полузащитник Данилу Перейра раньше срока покинул расположение команды.

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Что случилось

Капитан и опорный полузащитник «Порту» Данилу Перейра в понедельник вечером покинул расположение «драконов» в городе Портиман на юге Португалии, где соперник «Краснодара» по третьему отборочному раунду Лиги чемпионов проводил предсезонную подготовку, и вернулся домой раньше намеченного срока.

Причиной стала ссора с главным тренером команды Сержиу Консейсау — по информации португальских СМИ, в понедельник Перейра и Консейсау сперва на повышенных тонах пообщались о чем-то по телефону, а затем продолжили ругаться уже в присутствии команды, после чего тренер потребовал, чтобы капитан прекратил сбор и отправился обратно в Порту.

Заявление пресс-атташе

Франсишку Маркеш, пресс-атташе «драконов», опубликовал в своем Twitter противоречивое заявление о том, что Перейра досрочно вернулся домой, чтобы решить ряд личных вопросов, при этом упомянул, что Консейсау действительно выгнал капитана из-за недопонимания в воскресенье вечером после игры с «Хетафе» на предсезонном турнире — Кубке Иберии.

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Маркеш выразил уверенность, что уже в ближайшее время футболист, который, кстати, был в составе делегации «Порту» на понедельничной жеребьевке отборочного этапа ЛЧ, где и стало известно, что в третьем раунде «драконы» сыграют с «быками», вернется в расположение команды.

Напомним, первый матч против «Порту» «Краснодар» проведет дома, 7 августа, ответный — 13 августа в Португалии. ​.

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