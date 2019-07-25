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25 июля, источник: Чемпионат.com

«Боруссия» Д ведёт переговоры с «Барселоной» о трансфере Малкома

Дортмундская «Боруссия» заинтересована в приобретении правого вингера каталонской «Барселоны» Малкома.

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Источник: Reuters

Руководство немецкого клуба уже начало переговоры с сине-гранатовыми о трансфере 22-летнего бразильца, сообщает Goal.

В контракте Малкома с «Барселоной» прописана сумма отступных, которая составляет € 180 млн, но действующие чемпионы испанской Примеры согласятся отпустить игрока за € 42 млн, что на € 1 млн больше, чем они заплатили за него «Бордо» летом 2018 года.

В сезоне-2018/19 Малком забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи в 24 матчах во всех турнирах.

Напомним, «Боруссия» завершила минувшую кампанию на втором месте в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, уступив всего два очка мюнхенской «Баварии».

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