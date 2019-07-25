«Боруссия» Д ведёт переговоры с «Барселоной» о трансфере Малкома

В контракте Малкома с «Барселоной» прописана сумма отступных, которая составляет € 180 млн, но действующие чемпионы испанской Примеры согласятся отпустить игрока за € 42 млн, что на € 1 млн больше, чем они заплатили за него «Бордо» летом 2018 года.