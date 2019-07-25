Колашинац помог Озилу отбиться от вооружённых преступников
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил подвергся вооружённому нападению преступников, когда проезжал на своём автомобиле в северном районе Лондона, сообщает Daily Mail.
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил подвергся вооружённому нападению преступников, когда проезжал на своём автомобиле в северном районе Лондона, сообщает Daily Mail.
Немец и его партнёр по команде Зеад Колашинац проезжали на «Мерседесе» через
После этого на помощь футболистам прибыли сотрудники ресторана Likya, которые и помогли им отбиться от преступников. Сообщается, что ни Озил, ни Колашинац не пострадали.