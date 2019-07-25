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25 июля, источник: Чемпионат.com

Колашинац помог Озилу отбиться от вооружённых преступников

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил подвергся вооружённому нападению преступников, когда проезжал на своём автомобиле в северном районе Лондона, сообщает Daily Mail.

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Источник: РИА "Новости"

Немец и его партнёр по команде Зеад Колашинац проезжали на «Мерседесе» через Голдерс-Грин, когда на них напала вооружённая ножами банда на скутерах. В этот момент Озил выскочил из машины и побежал за помощью в рядом расположенный ресторан Likya, с персоналом которого он был знаком. Колашинац тем временем выбежал из автомобиля и вступил в драку с атакующими. Соответствующее видео было снято на камеру случайным свидетелем.

После этого на помощь футболистам прибыли сотрудники ресторана Likya, которые и помогли им отбиться от преступников. Сообщается, что ни Озил, ни Колашинац не пострадали.

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