Почеттино извинился перед «Манчестер Юнайтед»

«Я был немного раздражён некоторыми ситуациями, я не был доволен. Я приношу извинения “Манчестер Юнайтед” от имени наших игроков. Это футбол. Это не было намерением футболистов… В подготовительный период иногда вам нужно быть агрессивным и играть со страстью, но всё же основное внимание уделяется вашей физической форме и построению игры. Конечно, я волновался. Бейи получил травму, и мне жаль», — цитирует Почеттино Reuters.