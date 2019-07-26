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10:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Почеттино извинился перед «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино после матча Международного кубка чемпионов принёс извинения «Манчестер Юнайтед» за жёсткую игру.

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Источник: AP 2019

Встреча прошла на стадионе «Гонгку» в Шанхае (Китай) и завершилась со счётом 2:1 в пользу манкунианцев.

«Я был немного раздражён некоторыми ситуациями, я не был доволен. Я приношу извинения “Манчестер Юнайтед” от имени наших игроков. Это футбол. Это не было намерением футболистов… В подготовительный период иногда вам нужно быть агрессивным и играть со страстью, но всё же основное внимание уделяется вашей физической форме и построению игры. Конечно, я волновался. Бейи получил травму, и мне жаль», — цитирует Почеттино Reuters.

До окончания Международного кубка чемпионов «Тоттенхэму» предстоит сыграть с «Интером», а «Манчестер Юнайтед» — с «Миланом».

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