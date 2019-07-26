Почеттино извинился перед «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино после матча Международного кубка чемпионов принёс извинения «Манчестер Юнайтед» за жёсткую игру.
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино после матча Международного кубка чемпионов принёс извинения «Манчестер Юнайтед» за жёсткую игру.
Встреча прошла на стадионе «Гонгку» в Шанхае (Китай) и завершилась со счётом 2:1 в пользу манкунианцев.
«Я был немного раздражён некоторыми ситуациями, я не был доволен. Я приношу извинения “Манчестер Юнайтед” от имени наших игроков. Это футбол. Это не было намерением футболистов… В подготовительный период иногда вам нужно быть агрессивным и играть со страстью, но всё же основное внимание уделяется вашей физической форме и построению игры. Конечно, я волновался. Бейи получил травму, и мне жаль», — цитирует Почеттино Reuters.
До окончания Международного кубка чемпионов «Тоттенхэму» предстоит сыграть с «Интером», а «Манчестер Юнайтед» — с «Миланом».