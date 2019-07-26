В Шанхае раскрыто дело о подделке формы клубов АПЛ на $ 1,45 млн
Полиция Шанхая задержала шесть человек за подделку и продажу формы команд английской
Полиция Шанхая задержала шесть человек за подделку и продажу формы команд английской
Как сообщает Shanghai Daily, стоимость контрафактной партии оценивается примерно в $ 1,45 млн. Было изъято примерно 30 тыс. футболок с символикой различных английских клубов.
В полиции сообщили, что продукция пользовалась очень большим спросом в
В ходе расследования было установлено, что человек по фамилии Хуан и его пособники приобрели дешёвые трикотажные изделия в провинции Гуанчжоу по $ 3,6 за штуку, после чего реализовали их по высокой цене под видом оригинальной продукции.