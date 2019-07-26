Ибрагимович: Такое ощущение, что на меня ведётся охота

«Я выпрыгнул так же, как и в других матчах. Я не стремился травмировать парня. Просто я выше всех. Поэтому я и прыгаю таким образом.

Такое ощущение, что на меня ведётся охота. Но когда ты лучший, за тобой охотятся. Не понимаю тех, кто жалуется после поражений. Мы не опускаемся до такого уровня. Если мы проигрываем, то проигрываем. Ничего не поделаешь, просто в следующем матче нужно работать больше и усерднее, — приводит слова Ибрагимовича Goal.