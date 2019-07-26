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10:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Ибрагимович: Такое ощущение, что на меня ведётся охота

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович выразил недовольство шумом вокруг эпизода с защитником «Лос-Анджелеса» Мохаммедом Эль-Мониром, в котором он сломал оппоненту скулу.

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Источник: AP 2019

«Я выпрыгнул так же, как и в других матчах. Я не стремился травмировать парня. Просто я выше всех. Поэтому я и прыгаю таким образом.

Такое ощущение, что на меня ведётся охота. Но когда ты лучший, за тобой охотятся. Не понимаю тех, кто жалуется после поражений. Мы не опускаемся до такого уровня. Если мы проигрываем, то проигрываем. Ничего не поделаешь, просто в следующем матче нужно работать больше и усерднее, — приводит слова Ибрагимовича Goal.

Напомним, дисциплинарный комитет MLS принял решение не отстранять форварда Ибрагимовича за эпизод с Эль-Мониром, ограничившись предупреждением.

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