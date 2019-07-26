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12:31 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Барселона» планирует продать футболиста Коутиньо за €120 млн

ТАСС, 26 июля. Испанский футбольный клуб «Барселона» намерен продать бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо за €120 млн. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на издание Mundo Deportivo.

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Источник: Reuters

Руководство испанской команды рассчитывает получить за трансфер 27-летнего игрока не менее заявленной суммы, чтобы возместить расходы, которые клуб понес при покупке футболиста. Вся сумма трансфера полузащитника равна €135 млн, из которых €120 млн — это цена за переход Коутиньо и еще €15 млн в виде бонусов.

Отмечается, что бразилец получает в год €14 млн. При этом руководство «Барселоны» считает, что только английские «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», а также французский «Пари Сен-Жермен» могут позволить себе приобрести Коутиньо.

Полузащитник в прошлом сезоне провел 54 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 5 передач. В составе команды он становился двукратным чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании.

В составе сборной Бразилии он провел 55 встреч, в которых забил 15 голов. На его счету золотая медаль Кубка Америки этого года.

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