СМИ: «Барселона» планирует продать футболиста Коутиньо за €120 млн

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Руководство испанской команды рассчитывает получить за трансфер 27-летнего игрока не менее заявленной суммы, чтобы возместить расходы, которые клуб понес при покупке футболиста. Вся сумма трансфера полузащитника равна €135 млн, из которых €120 млн — это цена за переход Коутиньо и еще €15 млн в виде бонусов.

Отмечается, что бразилец получает в год €14 млн. При этом руководство «Барселоны» считает, что только английские «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», а также французский «Пари Сен-Жермен» могут позволить себе приобрести Коутиньо.

Полузащитник в прошлом сезоне провел 54 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 5 передач. В составе команды он становился двукратным чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании.