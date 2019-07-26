Дебютный гол Еркебулана Сейдахмета признан самым красивым в 19-м туре КПЛ
Форвард «Кайрата» Еркебулан Сейдахмет стал победителем голосования среди читателей Vesti.kz на звание автора лучшего гола 19-го тура казахстанской
Форвард «Кайрата» Еркебулан Сейдахмет стал победителем голосования среди читателей Vesti.kz на звание автора лучшего гола 19-го тура казахстанской
Первое место Сейдахмет занял с невероятным отрывом. В его активе 90 процентов голосов респондентов. Нападающий отличился в матче с «Тоболом» (5:3).
Также в ТОП-5 лучших голов тура числятся мячи Артураса Жулпы («Тобол»), Сенина Себаи («Тобол»), Ардака Саулета («Актобе») и Исламнура Абдулавова («Атырау»).
С 39 очками «Тобол» удерживает первое место в КПЛ. Вторую позицию делят «Астана» и «Кайрат» с отставанием всего в один балл. При этом костанайский и столичный клубы провели по 19 матчей, а алматинцы — уже 20.