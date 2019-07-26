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14:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» объявила об уходе Сегуры с поста спортивного директора

«Барселона» на своём официальном сайте объявила об уходе Хосепа Сегуры, занимавшего должность спортивного директора клуба.

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Со специалистом был досрочно расторгнут контракт. Сегура занимал свой пост на протяжении четырёх лет — с 2015 года. За это время сине-гранатовые успели завоевать 13 трофеев, среди которых четыре титула чемпиона Испании, четыре Кубка и два Суперкубка страны, а также трофеи Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира и Суперкубок УЕФА.

Сегура занимал различные тренерские должности в «Барселоне» в период с 2002 по 2004 год, а в дальнейшем работал в таких клубах, как АЕК, «Олимпиакос» и «Ливерпуль». В 2015 году Хосеп вернулся в стан каталонцев.

Ранее было объявлено о назначении на пост директора по развитию молодёжного футбола «Барселоны» бывшего нападающего клуба Патрика Клюйверта.

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