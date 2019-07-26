«Ювентус» без Роналду сыграл вничью со сборной звёзд южнокорейской К-Лиги
Туринский «Ювентус» в товарищеском матче разошёлся миром со сборной звёзд южнокорейской
Туринский «Ювентус» в товарищеском матче разошёлся миром со сборной звёзд южнокорейской
В матче не принимал участия португальский нападающий итальянского клуба Криштиану Роналду. Также не играл аргентинский форвард Пауло Дибала.
Сборная звезд
Голы у «Ювентуса»: Мураторе (9), Матюиди (78), Перейра (82).
В минувшем сезоне «Ювентус» стал победителем итальянской Серии А, опередив финишировавший вторым «Наполи» на 11 очков.