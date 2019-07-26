Де Росси и «Бока Хуниорс»: когда мечта дороже денег

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В современном футболе деньги все чаще оказываются дороже мечты и амбиций. Выбор в пользу первых происходит повсеместно, и не важен возраст спортсмена, в начале он или в конце карьерного пути: на днях главный талант академии «Барселоны», 16-летний Чави Симонс, перешел в «ПСЖ», потому что предложение парижан перевесило то, что сделали ему сине-гранатовые, чью футболку он носил с 7 лет.

Показателен и пример бразильца Оскара, который в 25 лет уехал из «Челси» в Китай за длинным юанем, после прокомментировав вопрос о влиянии этого трансфера на непопадание в сборную так: «Мне все равно, поеду я на чемпионат мира или нет. Меня критикуют за переезд в Китай, а я думаю о своей семье и своем будущем. Я не хочу стать бедным, когда постарею, не хочу жить лишь воспоминаниями о том, что играл на чемпионате мира».

Фоторепортаж Главные трансферы этого лета в европейском футболе

Когда такое происходит с молодыми игроками, переходы ветеранов в клубы из США, Катара, ОАЭ, Китая, Японии, Индии и других стран, где еще нет сильных футбольных традиций, но уже достаточно денег для привлечения угасающих звезд из Европы и Латинской Америки, совершенно не удивляют. Совсем наоборот — кажется, пусть себе играют, зарабатывают на пенсию, своим вкладом в мировой футбол они это заслужили.

И в этой связи решение 36-летнего Даниэле Де Росси — легендарного опорника «Ромы», который 18 сезонов отыграл в составе «волков», но так и не дождался от римлян предложения продлить контракт — продолжить карьеру в «Бока Хуниорс» по-своему уникально. В первую очередь, потому что оно вообще не про деньги: по информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, за восемь месяцев в составе «генуэзцев» Де Росси получит 500 тысяч евро — при том, что итальянца звали и в МЛС, и в ОАЭ, где этот оклад мог быть больше десятикратно. Это решение — про мечту.

Я всегда хотел попробовать себя в «Боке», прочувствовать атмосферу «Бомбонеры» во время суперкласико «Бока» — «Ривер». Исполнение этой мечты — одно из того, чего не хватает моей карьере, как и финала Лиги чемпионов, например, или матча «Реал» — «Барса». Если бы в свое время я принял другие решения, две последние мечты могли бы исполниться… но «Бока» — это совсем другое. «Бомбонера» — лучший стадион в мире, я влюбился в него еще ребенком, глядя как болельщики празднуют голы. А уж когда там появился Марадона… Де Росси — в интервью Rivista Undici в июне 2017 года

Теперь эта мечта — та, что дороже денег — стала реальностью. Исполнить ее помог, в числе прочих, бывший партнер Даниэле по «Роме» и нынешний спортивный директор «генуэзцев» Николас Бурдиссо. А одним из первых поздравил итальянского футболиста с этим переходом тот самый Марадона — аргентинец отправил Де Росси аудиосообщение, которое тут же попало в сеть: «Ты знаешь, что здесь можешь быть абсолютно спокоен. До скорой встречи в Буэнос-Айресе! Видеть тебя в футболке “Боки” такое же чудо, как закипание крови Святого Януария (знаменитая неаполитанская легенда. — Прим. “СЭ”)».

Как бы ни сложились эти аргентинские месяцы для экс-капитана «Ромы», подобный поступок хорошо характеризует его. Показывает, что в футболе еще осталось место для мечты. 1 сентября будет сыграно очередное суперкласико — правда, не на «Бомбонере», а на «Монументале».