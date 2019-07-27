Гарет Бейл подпишет контракт с китайским клубом «Цзянсу Сунин»
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бейл в ближайшее время перейдет в китайский клуб «Цзянсу Сунин», сообщает Marca.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бейл в ближайшее время перейдет в китайский клуб «Цзянсу Сунин», сообщает Marca.
По информации источника, 30-летний валлийский футболист подпишет с «Цзянсу Сунин» трехлетний контракт. Зарплата Бейла составит 22 миллиона евро за сезон. Клубам осталось согласовать финальные детали сделки. При этом не сообщается, какую компенсацию за трансфер игрока получит «Реал».
Бейл перешел в «Реал» в 2013 году из «Тоттенхэма», за который выступал на протяжении шести сезонов. Сообщалось, что за трансфер вингера «сливочные» заплатили 100 миллионов евро, что сделало его самым дорогим игроком в истории футбола на тот момент.
Вместе с мадридской командой Бейл четыре раза выиграл Лигу чемпионов, трижды победил на клубном чемпионате мира, по разу стал чемпионом и обладателем Кубка Испании.