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00:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гарет Бейл подпишет контракт с китайским клубом «Цзянсу Сунин»

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бейл в ближайшее время перейдет в китайский клуб «Цзянсу Сунин», сообщает Marca.

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Источник: AP 2019

По информации источника, 30-летний валлийский футболист подпишет с «Цзянсу Сунин» трехлетний контракт. Зарплата Бейла составит 22 миллиона евро за сезон. Клубам осталось согласовать финальные детали сделки. При этом не сообщается, какую компенсацию за трансфер игрока получит «Реал».

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Бейл перешел в «Реал» в 2013 году из «Тоттенхэма», за который выступал на протяжении шести сезонов. Сообщалось, что за трансфер вингера «сливочные» заплатили 100 миллионов евро, что сделало его самым дорогим игроком в истории футбола на тот момент.

Вместе с мадридской командой Бейл четыре раза выиграл Лигу чемпионов, трижды победил на клубном чемпионате мира, по разу стал чемпионом и обладателем Кубка Испании.

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