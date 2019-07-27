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10:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Атлетико» разгромил «Реал» в товарищеском матче

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Футболисты «Атлетико» разгромили «Реал» в матче предсезонного турнира Международный кубок чемпионов.

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Источник: AFP 2019

Встреча двух мадридских команд, прошедшая в пятницу в американском Ист-Рутерфорде, завершилась победой «Атлетико» со счетом 7:3. Покер в составе победителей сделал Диего Коста (1, 28, 45 и 51-я минуты), третий гол форвард забил с пенальти. Еще по мячу записали на свой счет Жоау Феликс (8), Анхель Корреа (19) и Витоло (70). У «Реала» отличились Начо (59), Карим Бензема (85, с пенальти) и Хавьер Эрнандес (89).

Во время загрузки произошла ошибка.

На 65-й минуте произошла стычка, после которой с поля были удалены Коста и Дани Карвахаль.

«Реал» провел свой заключительный матч на турнире, «Арсенал» 10 августа в Стокгольме сыграет с «Ювентусом».

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