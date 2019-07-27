«Атлетико» разгромил «Реал» в товарищеском матче
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Футболисты «Атлетико» разгромили «Реал» в матче предсезонного турнира Международный кубок чемпионов.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Футболисты «Атлетико» разгромили «Реал» в матче предсезонного турнира Международный кубок чемпионов.
Встреча двух мадридских команд, прошедшая в пятницу в американском
На 65-й минуте произошла стычка, после которой с поля были удалены Коста и Дани Карвахаль.
«Реал» провел свой заключительный матч на турнире, «Арсенал» 10 августа в Стокгольме сыграет с «Ювентусом».