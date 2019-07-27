«Атлетико» разгромил «Реал» в товарищеском матче

Встреча двух мадридских команд, прошедшая в пятницу в американском Ист-Рутерфорде, завершилась победой «Атлетико» со счетом 7:3. Покер в составе победителей сделал Диего Коста (1, 28, 45 и 51-я минуты), третий гол форвард забил с пенальти. Еще по мячу записали на свой счет Жоау Феликс (8), Анхель Корреа (19) и Витоло (70). У «Реала» отличились Начо (59), Карим Бензема (85, с пенальти) и Хавьер Эрнандес (89).