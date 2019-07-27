Ее парень на Кубке Америки затмил Месси (фото)

Сейчас девушке 23 года, она немного старше Мартинеса. Тем не менее они оба живут в Милане, а сразу после переезда Агустина начала много общаться с женой другого итальянского нападающего «Интера» — Вандой Икарди. Именно на вечеринке у Ванды об отношениях Мартинеса и Агустины стало известно болельщикам. А ещё переезд в Италию сильно помог её популярности.

Агустина — аргентинская модель, именно на родине она и познакомилась с Лаутаро, а затем переехала за ним в Италию. Кстати, живут они не вдвоём — у пары есть небольшая собака, которую девушка часто показывает в своих соцсетях. Также по её профилю в «Инстаграме» можно понять, что Агустина везде ездит со своим парнем — она не только переехала в Милан, но и не пропускает матчи «Интера».