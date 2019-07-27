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10:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Барселона» намерена предложить Месси контракт до конца карьеры

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Руководство испанского футбольного клуба «Барселона» намерено предложить аргентинцу Лионелю Месси контракт до конца карьеры, сообщает Football Espana со ссылкой на газету Mundo Deportivo.

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Источник: Reuters

Месси является воспитанником «Барселоны» и дебютировал за основную команду «сине-гранатовых» в 2004 году в возрасте 17 лет. Нынешний контракт аргентинца с «Барсой» рассчитан до лета 2021 года с возможностью пролонгации еще на сезон. Новый контракт станет уже десятым для Месси за время выступлений за клуб.

Ранее ESPN сообщал, что «Барселона» предложит 32-летнему Месси контракт до 2023 года.

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Как менялся имидж Месси

В составе «Барселоны» Месси выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов, шесть Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три клубных чемпионата мира. Аргентинец является лучшим бомбардиром в истории «Барселоны».

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