СМИ: «Барселона» намерена предложить Месси контракт до конца карьеры

Месси является воспитанником «Барселоны» и дебютировал за основную команду «сине-гранатовых» в 2004 году в возрасте 17 лет. Нынешний контракт аргентинца с «Барсой» рассчитан до лета 2021 года с возможностью пролонгации еще на сезон. Новый контракт станет уже десятым для Месси за время выступлений за клуб.
Ранее ESPN сообщал, что «Барселона» предложит 32-летнему Месси контракт до 2023 года.
В составе «Барселоны» Месси выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов, шесть Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три клубных чемпионата мира. Аргентинец является лучшим бомбардиром в истории «Барселоны».