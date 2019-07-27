СМИ: «Барселона» намерена предложить Месси контракт до конца карьеры

Месси является воспитанником «Барселоны» и дебютировал за основную команду «сине-гранатовых» в 2004 году в возрасте 17 лет. Нынешний контракт аргентинца с «Барсой» рассчитан до лета 2021 года с возможностью пролонгации еще на сезон. Новый контракт станет уже десятым для Месси за время выступлений за клуб.