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13:39 (мск), источник: ТАСС

Экс-футболист «Барселоны» Вермален перешел в японский «Виссел Кобе»

ТАСС, 27 июля. Бывший защитник испанского футбольного клуба «Барселона» Томас Вермален перешел в японский «Виссел Кобе». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу японского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Условия сделки с 33-летним бельгийцем не разглашаются.

В сезоне-2018/19 Вермален провел 12 матчей за «Барселону». Ранее он играл за итальянскую «Рому», английский «Арсенал» и голландские клубы «Аякс» и «Валвейк».

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Вермален стал четвертым экс-футболистом «Барселоны» в составе «Виссел Кобе». Ранее в клуб перешли испанские полузащитники Андрес Иньеста и Серхи Сампер, а также испанский нападающий Давид Вилья. Капитаном команды является чемпион мира в составе сборной Германии Лукас Подольски.

Сезон-2018 чемпионата Японии «Виссел Кобе» с 45 очками завершил на десятом месте.

В субботу команда проводит товарищеский матч с «Барселоной», встреча началась в 12:00 (мск).

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