Экс-футболист «Барселоны» Вермален перешел в японский «Виссел Кобе»
ТАСС, 27 июля. Бывший защитник испанского футбольного клуба «Барселона» Томас Вермален перешел в японский «Виссел Кобе». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на
ТАСС, 27 июля. Бывший защитник испанского футбольного клуба «Барселона» Томас Вермален перешел в японский «Виссел Кобе». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на
Условия сделки с 33-летним бельгийцем не разглашаются.
В сезоне-2018/19 Вермален провел 12 матчей за «Барселону». Ранее он играл за итальянскую «Рому», английский «Арсенал» и голландские клубы «Аякс» и «Валвейк».
Вермален стал четвертым
Сезон-2018 чемпионата Японии «Виссел Кобе» с 45 очками завершил на десятом месте.
В субботу команда проводит товарищеский матч с «Барселоной», встреча началась в 12:00 (мск).