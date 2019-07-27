Гризманн рассказал, кто больше всех удивил его в «Барселоне»

Источник: AFP 2019

«Больше всех на тренировках меня удивил Рафинья. Я уже разговаривал с Луисом Суаресом, потому что он уругваец, а вы знаете о моей дружбе со всеми уругвайцами. Мы говорили в последние дни», — приводит слова Гризманна AS.

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Напомним, «Барселона» выкупила Гризманна у «Атлетико» за € 120 млн. Форвард заключил с каталонским клубом контракт на пять лет, сумма отступных по условиям соглашения будет равна € 800 млн.