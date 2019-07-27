Гризманн рассказал, кто больше всех удивил его в «Барселоне»
Новичок «Барселоны» французский нападающий Антуан Гризманн рассказал, что его впечатлила работа на тренировках бразильского полузащитника Рафиньи Алькантары.
Новичок «Барселоны» французский нападающий Антуан Гризманн рассказал, что его впечатлила работа на тренировках бразильского полузащитника Рафиньи Алькантары.
«Больше всех на тренировках меня удивил Рафинья. Я уже разговаривал с Луисом Суаресом, потому что он уругваец, а вы знаете о моей дружбе со всеми уругвайцами. Мы говорили в последние дни», — приводит слова Гризманна AS.
28-летний Гризманн выступал за «Атлетико» с июля 2014 года. В минувшем сезоне форвард забил 21 гол и отдал 10 результативных передач на клубном уровне. Ранее он выступал за «Реал Сосьедад». За сборную Франции сыграл 71 матч и забил 29 голов.