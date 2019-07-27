«Барселона» обыграла команду Иньесты в товарищеском матче
В Кобе (Япония) на стадионе «Кобе Винг — Мисаки Парк» состоялся товарищеский матч «Виссел Кобе» — «Барселона». Победу со счётом 2:0 одержали футболисты каталонского клуба.
В Кобе (Япония) на стадионе «Кобе Винг — Мисаки Парк» состоялся товарищеский матч «Виссел Кобе» — «Барселона». Победу со счётом 2:0 одержали футболисты каталонского клуба.
Автором первого мяча стал полузащитник Карлес Сайоль на 59-й минуте после передачи нападающего Малкома. В конце встречи Сайоль оформил дубль, голевой пас отдал защитник Гильем Жайме.
Бывший хавбек
«Барселона» — действующий чемпион испанской Примеры. В минувшем сезоне каталонцы под руководством Эрнесто Вальверде набрали 87 очков в 38 матчах (26 побед, 9 ничьих, 3 поражения).
В 1-м туре чемпионата Испании в сезоне-2019/20