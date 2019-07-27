Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Тамбов
Спартак
00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Сочи
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Крылья Советов
21
Футбол. Первый дивизион
28.07
СКА-Хабаровск
Факел
Футбол. Первый дивизион
28.07
Луч
Шинник
Футбол. Первый дивизион
28.07
Енисей
Краснодар-2
Все события
Фоторепортажи
13Как живет Криштиану Роналду в Турине
10Как чемпионы UFC будут выглядеть в старости
14:34 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» обыграла команду Иньесты в товарищеском матче

В Кобе (Япония) на стадионе «Кобе Винг — Мисаки Парк» состоялся товарищеский матч «Виссел Кобе» — «Барселона». Победу со счётом 2:0 одержали футболисты каталонского клуба.

Наверх
Источник: AP 2019

Автором первого мяча стал полузащитник Карлес Сайоль на 59-й минуте после передачи нападающего Малкома. В конце встречи Сайоль оформил дубль, голевой пас отдал защитник Гильем Жайме.

Бывший хавбек сине-гранатовых Андрес Иньеста, ныне выступающий за «Виссел Кобе», провёл на поле весь первый тайм.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Барселона» — действующий чемпион испанской Примеры. В минувшем сезоне каталонцы под руководством Эрнесто Вальверде набрали 87 очков в 38 матчах (26 побед, 9 ничьих, 3 поражения).

В 1-м туре чемпионата Испании в сезоне-2019/20 сине-гранатовые на выезде сыграют с «Атлетиком» из Бильбао. Встреча состоится 16 августа, начало — в 22:00 мск.

Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Девушка звезды мирового футбола восхитила соцсети
Опубликовано видео рокового боя боксёра Дадашева!
Американские ватерполистки обрушили балкон. Есть жертвы
«Спартак» решил расстаться с Лоренсо Мельгарехо
Ее парень на Кубке Америки затмил Месси (фото)
«Уфа» одержала первую победу в чемпионате России по футболу
Американцы установили мировой рекорд в смешанной эстафете на ЧМ
«Тамбов» играет со «Спартаком» в Саранске (трансляция)
Мик Шумахер сел за руль чемпионского болида отца (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь