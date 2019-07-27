Текущие события
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Краснодар
Сочи
20
Футбол. Премьер-лига
16:30
Тамбов
Спартак
20
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Крылья Советов
21
Футбол. Первый дивизион
28.07
СКА-Хабаровск
Факел
Футбол. Первый дивизион
28.07
Луч
Шинник
Футбол. Первый дивизион
28.07
Енисей
Краснодар-2
Все события
Фоторепортажи
14Кононов, Джикия и другие спартаковцы отдали дань памяти Федору Черенкову
13Как живет Криштиану Роналду в Турине
18:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Окжетпес» забил четыре безответных мяча «Актобе» в домашнем матче

В Кокшетау состоялся матч 20-го тура КПЛ, в котором местный «Окжетпес» принимал ФК «Актобе», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: okzhetpes.kz

Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:0. На седьмой минуте счет открыл эстонский полузащитник Артем Дмитриев. На 54-й второй мяч в ворота гостей отправил казахстанский форвард Жасулан Молдакараев. На 76-й минуте Дмитриев оформил дубль, а на 83-й окончательную точку во встрече поставил черногорский полузащитник Дарко Зорич.

Актобе
НовостиМатчиСоставСтатистика
Окжетпес
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Луценко потерял две позиции перед "этапом дружбы" на "Тур де Франс"
«Спартак» четыре раза попал в штангу, но проиграл новичку РПЛ
Самый жирный трансфер Англии — внезапно у «Арсенала»
Ее парень на Кубке Америки затмил Месси (фото)
«Уфа» одержала первую победу в чемпионате России по футболу
Боксер Ковалев отказался от боя с чемпионом мира
«Краснодар» принимает «Сочи» в матче РПЛ (трансляция)
Источник: «Динамо» интересуется форвардом «Боруссии»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь