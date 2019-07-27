«Окжетпес» забил четыре безответных мяча «Актобе» в домашнем матче

Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:0. На седьмой минуте счет открыл эстонский полузащитник Артем Дмитриев. На 54-й второй мяч в ворота гостей отправил казахстанский форвард Жасулан Молдакараев. На 76-й минуте Дмитриев оформил дубль, а на 83-й окончательную точку во встрече поставил черногорский полузащитник Дарко Зорич.