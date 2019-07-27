«Жетысу» всухую обыграл «Шахтер»
«Жетысу» одержал победу над «Шахтером» в рамках 20-го тура КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Жетысу» одержал победу над «Шахтером» в рамках 20-го тура КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч прошел в Талдыкоргане и завершился победой хозяев со счетом 2:0 благодаря дублю болгарского форварда Мартина Тошева, который отличился на 21-й и 28-й минутах.
Напомним, в другом матче «Окжетпес сегодня разгромил «Актобе». Остальные встречи 20-го тура КПЛ состоятся завтра.