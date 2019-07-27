Самый жирный трансфер Англии — внезапно у «Арсенала». 80 млн евро он не тратил еще ни на кого
Опередили «МЮ», «Наполи» и вообще всех.
Опередили «МЮ», «Наполи» и вообще всех.
«Арсенал» бьет трансферные рекорды каждый год. В 2017-м Александра Ляказетта купили у «Лиона» за 53 млн евро, в 2018-м —
«Лиллю» достанется за ивуарийца 80 млн евро. Чтобы уложиться в свой трансферный бюджет, «Арсенал» выплатит эту сумму в рассрочку. Лондонцы также рассматривали приобретение Уилфреда Заа из «Кристал Пэласа». Но «Пэлас» не принял предложение в 40 млн фунтов, а теперь в борьбу за Уилфреда ввязался «Челси».
Главным конкурентом в борьбе за Пепе был «Наполи»: Карло Анчеллотти напрямую говорил, что ему интересны Николя и Хамес Родригес. Предложение неаполитанцев в итоге не устроило агентов Пепе.
Еще весной президент «Лилля» называл уход Николя решенным делом. Тогда
80 млн евро — так много «Арсенал» не тратил еще ни на кого, и так задорого не уходил еще ни один игрок чемпионата Франции.
Четвертым самым дорогим трансфером этого лета станет Пепе, если все случится.
Жоау Фелиш — из «Бенфики» в «Атлетико» за 126 млн евро (здесь и далее — без учета бонусов)
Гризманн — из «Атлетико» в «Барселону» за 120 млн евро
Азар — из «Челси» в «Реал» за 100 млн евро
Пепе — из «Лилля» в «Арсенал» за 80 млн евро
Люка Эрнандес — из «Атлетико» в «Баварию» за 80 млн евро
Де Лигт — из «Аякса» в «Ювентус» за 75 млн евро
Де Йонг — из «Аякса» в «Барселону» за 75 млн евро
Родри — из «Атлетико» в «Манчестер Сити» за 70 млн евро
Йович — из «Айнтрахта» в «Реал» за 60 млн евро
Ндомбеле — из «Лиона» в «Тоттенхэм» за 60 млн евро
24 года исполнилось Пепе в мае. В списке выше старше него — только Гризманн с Азаром. Это объяснимо: до совершеннолетия ивуариец играл только на любительском уровне, а еще в 13 лет и вовсе был вратарем.
10 млн евро — столько платил «Лилль» за Пепе два года назад «Анже». К тому моменту Николя отыграл меньше года в Лиге 1.
22 гола, 11 передач — цифры Пепе в прошлом сезоне. Больше него забил только Килиан Мбаппе (правда, девять голов Николя забил с пенальти). Пепе раскрылся под руководством Кристофа Гальтье (с его предшественником Марсело Бьелсой не получилось) и в связке с Жонатаном Бамба и Жонатаном Иконом — вместе они привели «Лилль» ко второму месту в таблице.
118 ударов, 108 заработанных фолов, 102 успешные обводки — такую статистику Пепе по сезону-2018/19 выкатила Squawka. Таких показателей не добивался больше никто в