Самый жирный трансфер Англии — внезапно у «Арсенала». 80 млн евро он не тратил еще ни на кого

«Арсенал» бьет трансферные рекорды каждый год. В 2017-м Александра Ляказетта купили у «Лиона» за 53 млн евро, в 2018-м — Пьера-Эмерика Обамеянга у «Боруссии» за 63 млн евро. Новой самой дорогой покупкой вот-вот станет Николя Пепе: лондонцы достигли соглашения с «Лиллем», теперь надо все решить с агентами. Сейчас они выбивают для Пепе условия получше. Ожидается, что сделка будет закрыта в течение дня-двух и Николя подпишет с «Арсеналом» пятилетний контракт.

«Лиллю» достанется за ивуарийца 80 млн евро. Чтобы уложиться в свой трансферный бюджет, «Арсенал» выплатит эту сумму в рассрочку. Лондонцы также рассматривали приобретение Уилфреда Заа из «Кристал Пэласа». Но «Пэлас» не принял предложение в 40 млн фунтов, а теперь в борьбу за Уилфреда ввязался «Челси».

Главным конкурентом в борьбе за Пепе был «Наполи»: Карло Анчеллотти напрямую говорил, что ему интересны Николя и Хамес Родригес. Предложение неаполитанцев в итоге не устроило агентов Пепе. Вообще-то клуб согласовал трансфер Пепе за 80 млн с пятью клубами: кроме «Арсенала» и «Наполи» это «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Интер».

Еще весной президент «Лилля» называл уход Николя решенным делом. Тогда топ-претендентами на ивуарийца были «Барселона», «Бавария» и «ПСЖ». Для «Барсы», по данным France Football, Пепе был главной трансферной целью на это окно, но в итоге каталонцы вложились в Гризманна. А «ПСЖ» был готов потратиться на Николя только в случае расставания с Неймаром или Кавани.

80 млн евро — так много «Арсенал» не тратил еще ни на кого, и так задорого не уходил еще ни один игрок чемпионата Франции.

Четвертым самым дорогим трансфером этого лета станет Пепе, если все случится. Топ-десять в таком случае будет выглядеть так:

Жоау Фелиш — из «Бенфики» в «Атлетико» за 126 млн евро (здесь и далее — без учета бонусов)

Гризманн — из «Атлетико» в «Барселону» за 120 млн евро

Азар — из «Челси» в «Реал» за 100 млн евро

Пепе — из «Лилля» в «Арсенал» за 80 млн евро

Люка Эрнандес — из «Атлетико» в «Баварию» за 80 млн евро

Де Лигт — из «Аякса» в «Ювентус» за 75 млн евро

Де Йонг — из «Аякса» в «Барселону» за 75 млн евро

Родри — из «Атлетико» в «Манчестер Сити» за 70 млн евро

Йович — из «Айнтрахта» в «Реал» за 60 млн евро

Ндомбеле — из «Лиона» в «Тоттенхэм» за 60 млн евро

24 года исполнилось Пепе в мае. В списке выше старше него — только Гризманн с Азаром. Это объяснимо: до совершеннолетия ивуариец играл только на любительском уровне, а еще в 13 лет и вовсе был вратарем.

10 млн евро — столько платил «Лилль» за Пепе два года назад «Анже». К тому моменту Николя отыграл меньше года в Лиге 1.

22 гола, 11 передач — цифры Пепе в прошлом сезоне. Больше него забил только Килиан Мбаппе (правда, девять голов Николя забил с пенальти). Пепе раскрылся под руководством Кристофа Гальтье (с его предшественником Марсело Бьелсой не получилось) и в связке с Жонатаном Бамба и Жонатаном Иконом — вместе они привели «Лилль» ко второму месту в таблице.