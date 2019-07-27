«Аякс» с Промесом обыграл ПСВ и выиграл Суперкубок Нидерландов

Счёт в матче был открыт уже на 1-й минуте. Хозяев поля вперёд после передачи Донни ван де Бека вывел Каспер Дольберг. На 53-й минуте Дейли Блинд забил второй гол в ворота команды из Эйндховена. В составе амстердамского клуба дебютировал бывший вингер московского «Спартака» Квинси Промес. 27-летний футболист провёл на поле 59 минут и был заменён на Хакима Зиеша.