«Динамо» победило «Рух» в брестском дерби футбольного Кубка Беларуси

Динамовцы, которые лидируют в высшей лиге чемпионата страны, в игре с представителем второго дивизиона открыли счет в середине первого тайма после гола Владислава Васильева, но больше зрители не увидели забитых мячей. Победив с минимальным перевесом 1:0, брестское «Динамо» вышло в 1/8 финала.

Также сегодня футболисты «Гомеля» разгромили в гостях «Сморгонь» со счетом 4:1, гомельский «Локомотив» из 1-й лиги на своем поле не оставил шансов «Городее» — 3:0, с таким же результатом могилевский «Дняпро» переиграл в Пинске местную «Волну», мозырская «Славия» лишь в овертайме одолела на выезде столичный НФК — 3:1.

Ранее в 1/8 финала вышли минское «Динамо», борисовский БАТЭ, солигорский «Шахтер», «Витебск», а также новополоцкий «Нафтан» из первой лиги национального первенства.