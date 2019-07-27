«Динамо» победило «Рух» в брестском дерби футбольного Кубка Беларуси
27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Динамо» победили земляков из «Руха» в брестском дерби 1/16 финала розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Динамо» победили земляков из «Руха» в брестском дерби 1/16 финала розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Динамовцы, которые лидируют в высшей лиге чемпионата страны, в игре с представителем второго дивизиона открыли счет в середине первого тайма после гола Владислава Васильева, но больше зрители не увидели забитых мячей. Победив с минимальным перевесом 1:0, брестское «Динамо» вышло в 1/8 финала.
Также сегодня футболисты «Гомеля» разгромили в гостях «Сморгонь» со счетом 4:1, гомельский «Локомотив» из 1-й лиги на своем поле не оставил шансов «Городее» — 3:0, с таким же результатом могилевский «Дняпро» переиграл в Пинске местную «Волну», мозырская «Славия» лишь в овертайме одолела на выезде столичный НФК — 3:1.
Ранее в 1/8 финала вышли минское «Динамо», борисовский БАТЭ, солигорский «Шахтер», «Витебск», а также новополоцкий «Нафтан» из первой лиги национального первенства.
Заключительные поединки 1/16 финала состоятся 28 июля: «Арсенал» (Дзержинск) — «Энергетик-БГУ» (Минск), «Ошмяны-БГУФК» — «Ислочь» (Минский район), «Белшина» (Бобруйск) — «Минск», «Лида» — «Слуцк», «Клецк» — «Торпедо» (Минск).