«Монако» с Головиным обыграл в товарищеском матче «Порту» с Зе Луишем

Единственный гол в игре был забит на 23-й минуте. Автором результативного удара стал форвард монегасков Желсон Мартинш.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе. Провёл на поле 74 минуты, после чего его заменил Бенуа Бадьяшиль.

Для «Порту» это поражение стало первым в межсезонье. Ранее «драконы» обыграли «Фулхэм» (1:0), «Бетис» (2:1) и «Хетфае» (2:1). Для «Монако» эта была уже седьмая игра в межсезонье. В предыдущих шести встречах монегаски дважды выиграли, один раз сыграли вничью и трижды проиграли.