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27 июля, источник: Чемпионат.com

«Монако» с Головиным обыграл в товарищеском матче «Порту» с Зе Луишем

«Монако» со счётом 1:0 обыграл в товарищеском матче «Порту».

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Источник: Reuters

Единственный гол в игре был забит на 23-й минуте. Автором результативного удара стал форвард монегасков Желсон Мартинш.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе. Провёл на поле 74 минуты, после чего его заменил Бенуа Бадьяшиль.

Бывший форвард «Спартака» Зе Луиш вышел на поле на 59-й минуте матча на замену вместо полузащитника «Порту» Луиса Диаса.

Для «Порту» это поражение стало первым в межсезонье. Ранее «драконы» обыграли «Фулхэм» (1:0), «Бетис» (2:1) и «Хетфае» (2:1). Для «Монако» эта была уже седьмая игра в межсезонье. В предыдущих шести встречах монегаски дважды выиграли, один раз сыграли вничью и трижды проиграли.

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