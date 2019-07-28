СМИ: Рибери отказался переходить в «Монако»

Источник: Reuters

Французский хавбек, выступавший за «Баварию» с 2007 года, по окончании прошедшего сезона покинул клуб.

Как отмечается в материале, 36-летний футболист получил несколько предложений, в том числе от «Монако», английского «Шеффилд Юнайтед», некоторых итальянских команд и топ-клуба из Бразилии, но все эти варианты его не устроили.

Сообщается, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп также рассматривал вариант с трансфером Рибери, но только в том случае, если один из игроков группы атаки покинет команду. L’Equipe утверждает, что ранее выступавший за «Марсель» игрок не видит себя футболистом другого клуба из чемпионата Франции.