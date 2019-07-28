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01:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Рибери отказался переходить в «Монако»

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Бывший полузащитник мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Франк Рибери ответил отказом на предложение перейти в «Монако», сообщает goal.com со ссылкой на L’Equipe.

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Источник: Reuters

Французский хавбек, выступавший за «Баварию» с 2007 года, по окончании прошедшего сезона покинул клуб.

Как отмечается в материале, 36-летний футболист получил несколько предложений, в том числе от «Монако», английского «Шеффилд Юнайтед», некоторых итальянских команд и топ-клуба из Бразилии, но все эти варианты его не устроили.

Сообщается, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп также рассматривал вариант с трансфером Рибери, но только в том случае, если один из игроков группы атаки покинет команду. L’Equipe утверждает, что ранее выступавший за «Марсель» игрок не видит себя футболистом другого клуба из чемпионата Франции.

В составе «Баварии» Рибери стал девятикратным чемпионом Германии, шестикратным обладателем Кубка Германии, победителем Лиги чемпионов.

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