СМИ: Рибери отказался переходить в «Монако»
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Бывший полузащитник мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Франк Рибери ответил отказом на предложение перейти в «Монако», сообщает goal.com со ссылкой на L’Equipe.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Бывший полузащитник мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Франк Рибери ответил отказом на предложение перейти в «Монако», сообщает goal.com со ссылкой на L’Equipe.
Французский хавбек, выступавший за «Баварию» с 2007 года, по окончании прошедшего сезона покинул клуб.
Как отмечается в материале, 36-летний футболист получил несколько предложений, в том числе от «Монако», английского «Шеффилд Юнайтед», некоторых итальянских команд и
Сообщается, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп также рассматривал вариант с трансфером Рибери, но только в том случае, если один из игроков группы атаки покинет команду. L’Equipe утверждает, что ранее выступавший за «Марсель» игрок не видит себя футболистом другого клуба из чемпионата Франции.
В составе «Баварии» Рибери стал девятикратным чемпионом Германии, шестикратным обладателем Кубка Германии, победителем Лиги чемпионов.