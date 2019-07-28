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01:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бывший форвард ЦСКА Эрнандес стал игроком «Аль-Ахли»

Бывший форвард ЦСКА Абель Эрнандес стал игроком «Аль-Ахли» из Дохи, сообщает официальный Twitter клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Условия контракта с 28-летним уругвайцем не уточняются. В ближайшее время нападающий присоединится к команде на сборе в Голландии.

Сезон-2018/19 Эрнандес провел в составе ЦСКА, с которым расторг контракт по обоюдному согласию. На счету форварда 15 матчей, 3 гола и 1 результативная передача.

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