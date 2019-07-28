Бэйл прибыл в Китай для подписания контракта с новым клубом
Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл прибыл в Китай, сообщает Transfer News в твиттере.
Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл прибыл в Китай, сообщает Transfer News в твиттере.
По информации СМИ, валлиец подпишет трехлетний контракт с «Цзянсу Сунин». Отмечается, что игрок будет получать £1 млн в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом мира.
В сезоне-2018/19 Бэйл провел за «Реал» 42 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал шесть результативных передач.