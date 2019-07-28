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11:59 (мск), источник: Газета.Ру

Бэйл прибыл в Китай для подписания контракта с новым клубом

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл прибыл в Китай, сообщает Transfer News в твиттере.

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По информации СМИ, валлиец подпишет трехлетний контракт с «Цзянсу Сунин». Отмечается, что игрок будет получать £1 млн в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом мира.

В сезоне-2018/19 Бэйл провел за «Реал» 42 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал шесть результативных передач.

Во время загрузки произошла ошибка.

Зидан: Бэйл провел хороший матч с «Арсеналом», но ситуация не изменилась
Источник - ruptly
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