Казахстанский футболист забил победный гол в дебютном матче за клуб из Беларуси

Благодаря усилиям 22-летнего полузащитника, «Динамо» в матче 1/16 финала Кубка Беларуси переиграл брестский «Рух» со счетом — 1:0.

Казахстанский игрок отметился единственным забитым голом в своем дебютном матче за «Динамо-Брест».

Он провел его на 22 минуте.

Напомним, Владислав Васильев перешел в «Динамо-Брест» 17 июля этого года из «Энергетика-БГУ». Васильев является воспитанником карагандинской школы футбола.