Казахстанский футболист забил победный гол в дебютном матче за клуб из Беларуси
Казахстанский футболист Владислав Васильев отметился голом в дебютном матче за брестский «Динамо», сообщает kazfootball.kz.
Казахстанский футболист Владислав Васильев отметился голом в дебютном матче за брестский «Динамо», сообщает kazfootball.kz.
Благодаря усилиям 22-летнего полузащитника, «Динамо» в матче 1/16 финала Кубка Беларуси переиграл брестский «Рух» со счетом — 1:0.
Казахстанский игрок отметился единственным забитым голом в своем дебютном матче за «Динамо-Брест».
Он провел его на 22 минуте.
Напомним, Владислав Васильев перешел в «Динамо-Брест» 17 июля этого года из «Энергетика-БГУ». Васильев является воспитанником карагандинской школы футбола.
Отметим, что в свое время «Динамо-Брест» возглавлял нынешний главный тренер алматинского «Кайрата» Алексей Шпилевский.