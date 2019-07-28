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13:04 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский футболист забил победный гол в дебютном матче за клуб из Беларуси

Казахстанский футболист Владислав Васильев отметился голом в дебютном матче за брестский «Динамо», сообщает kazfootball.kz.

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Благодаря усилиям 22-летнего полузащитника, «Динамо» в матче 1/16 финала Кубка Беларуси переиграл брестский «Рух» со счетом — 1:0.

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Казахстанский игрок отметился единственным забитым голом в своем дебютном матче за «Динамо-Брест».

Он провел его на 22 минуте.

Напомним, Владислав Васильев перешел в «Динамо-Брест» 17 июля этого года из «Энергетика-БГУ». Васильев является воспитанником карагандинской школы футбола.

Отметим, что в свое время «Динамо-Брест» возглавлял нынешний главный тренер алматинского «Кайрата» Алексей Шпилевский.

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