Месси, Роналду и чешская футболистка претендуют на приз УЕФА за лучший гол сезона

Среди них — гол француза Энцо Милло в матче ¼ финала чемпионата Европы для игроков до 17 лет против Чехии (6:1). Еще восемь мячей были забиты на взрослом мужском уровне. Среди них голы пятикратных обладателей «Золотого мяча» Криштиану Роналду и Лионеля Месси.