Месси, Роналду и чешская футболистка претендуют на приз УЕФА за лучший гол сезона
УЕФА опубликовал список претендентов на лучший гол в сезоне-2018/19. В него вошли 10 претендентов.
УЕФА опубликовал список претендентов на лучший гол в сезоне-2018/19. В него вошли 10 претендентов.
Среди них — гол француза Энцо Милло в матче ¼ финала чемпионата Европы для игроков до 17 лет против Чехии (6:1). Еще восемь мячей были забиты на взрослом мужском уровне. Среди них голы пятикратных обладателей «Золотого мяча» Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
Также в число претендентов вошел гол чешской футболистки Катержины Свитковой в матче ¼ финала женской Лиги чемпионов «Славия» — «Бавария» (1:1).
Голосование доступно на официальном сайте УЕФА и продлится до 9 августа.