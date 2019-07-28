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13:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Месси, Роналду и чешская футболистка претендуют на приз УЕФА за лучший гол сезона

УЕФА опубликовал список претендентов на лучший гол в сезоне-2018/19. В него вошли 10 претендентов.

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Среди них — гол француза Энцо Милло в матче ¼ финала чемпионата Европы для игроков до 17 лет против Чехии (6:1). Еще восемь мячей были забиты на взрослом мужском уровне. Среди них голы пятикратных обладателей «Золотого мяча» Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Также в число претендентов вошел гол чешской футболистки Катержины Свитковой в матче ¼ финала женской Лиги чемпионов «Славия» — «Бавария» (1:1).

Голосование доступно на официальном сайте УЕФА и продлится до 9 августа.

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