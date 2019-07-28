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16:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Пике купил уже второй футбольный клуб

Защитник «Барселоны» Жерар Пике стал владельцем еще одного клуба, сообщает Football Espana.

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Источник: AP 2019

Футболист приобрел контрольный пакет акций «Химнастик Манресы». Сделка была одобрена 80 процентами членов совета директоров клуба. Футболист сборной Испании покроет все долги клуба.

В «Химнастик Манреса» играют молодые футболисты, Пике планирует сделать его филиалом клуба «Андорра» из столицы Андорры, которым он также владеет.

«Андорра» на данный момент играет в пятом испанском дивизионе.

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