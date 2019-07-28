«Ливерпуль» подписал рекордсмена АПЛ
Английский «Ливерпуль» в
Английский «Ливерпуль» в
Срок действия контракта с футболистом не разглашается. Отмечается, что Эллиотт будет готовиться с командой к товарищескому матчу против «Наполи» в Эдинбурге и последующему предсезонному сбору.
Форвард перешел в «Ливерпуль» из «Фулхэма». В прошлом сезоне он провел три матча за взрослую команду «Фулхэма» и установил два исторических рекорда, став самым юным футболистом в истории Английской
Новый сезон АПЛ стартует 9 августа матчем между «Ливерпулем» и «Норвичем». Компания Rambler Group, в структуру которой входит