«Ливерпуль» подписал рекордсмена АПЛ

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Срок действия контракта с футболистом не разглашается. Отмечается, что Эллиотт будет готовиться с командой к товарищескому матчу против «Наполи» в Эдинбурге и последующему предсезонному сбору.

Форвард перешел в «Ливерпуль» из «Фулхэма». В прошлом сезоне он провел три матча за взрослую команду «Фулхэма» и установил два исторических рекорда, став самым юным футболистом в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) и Кубка английской лиги.