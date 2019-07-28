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14:34 (мск), источник: Lenta.Ru

«Ливерпуль» подписал рекордсмена АПЛ

Английский «Ливерпуль» в Twitter-аккаунте объявил о переходе в команду 16-летнего нападающего Харви Эллиотта.

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Срок действия контракта с футболистом не разглашается. Отмечается, что Эллиотт будет готовиться с командой к товарищескому матчу против «Наполи» в Эдинбурге и последующему предсезонному сбору.

Во время загрузки произошла ошибка.

Форвард перешел в «Ливерпуль» из «Фулхэма». В прошлом сезоне он провел три матча за взрослую команду «Фулхэма» и установил два исторических рекорда, став самым юным футболистом в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) и Кубка английской лиги.

Новый сезон АПЛ стартует 9 августа матчем между «Ливерпулем» и «Норвичем». Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko.Sport возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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