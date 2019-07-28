Новичок стоимостью 2,5 миллиона евро забил первый гол за «Астану»
Новичок «Астаны», нападающий сборной ДР Конго Фирмин Мубеле забил первый гол за столичный клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Новичок «Астаны», нападающий сборной ДР Конго Фирмин Мубеле забил первый гол за столичный клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.
25-летний форвард отличился в домашнем матче 20-го тура КПЛ против «Тараза». Мубеле забил ударом
Для Мубеле этот гол стал первым за «Астану», куда он перешел в начале июля на правах аренды. Последние полтора сезона конголезец выступал за «Тулузу» в чемпионате Франции.
Трансферная стоимость игрока на Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро.