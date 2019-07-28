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17:40 (мск), источник: Vesti.kz

Новичок стоимостью 2,5 миллиона евро забил первый гол за «Астану»

Новичок «Астаны», нападающий сборной ДР Конго Фирмин Мубеле забил первый гол за столичный клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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25-летний форвард отличился в домашнем матче 20-го тура КПЛ против «Тараза». Мубеле забил ударом из-за пределов штрафной и удвоил преимущество команды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для Мубеле этот гол стал первым за «Астану», куда он перешел в начале июля на правах аренды. Последние полтора сезона конголезец выступал за «Тулузу» в чемпионате Франции.

Трансферная стоимость игрока на Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро.

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