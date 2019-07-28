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17:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Марко Ройс признан игроком года в Германии по версии журналистов

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс признан футболистом года в Германии по версии Ассоциации немецких спортивных журналистов, сообщается на сайте бундеслиги.

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Источник: AP 2019

По итогам опроса представителей СМИ, который традиционно проводит журнал Kicker, 30-летний хавбек получил 158 из 540 голосов. Второе место занял хавбек леверкузенского «Байера» Кай Хавертц (121), третьим стал защитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих (35).

«Это особая награда для меня, приятно, что моя работа и усилия получили признание. Конечно, это было бы невозможно без помощи моих одноклубников и других работников клуба», — отметил Ройс.

В прошлом сезоне Ройс провел 36 матчей за «Боруссию» во всех турнирах и забил 21 гол.

Лучшим тренером года признан Юрген Клопп, который привел английский «Ливерпуль» к победе в Лиге чемпионов.

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