«Астана» разгромила «Тараз» и вернула себе лидерство в КПЛ

Матч, состоявшийся на «Астана Арене», закончился победой хозяев — 4:0. Начало разгрому положил Рангело Янга, отличившийся на 33-й минуте игры.

Во втором тайме своей первый гол за «Астану» забил новичок Фирмин Мубеле. Форвард отличился на 63-й минуте и удвоил преимущество команды.

Спустя восемь минут Янга оформил дубль и довел счет до крупного.

Точку в матче поставил Марин Томасов, забивший на 88-й минуте.