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18:21 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» разгромила «Тараз» и вернула себе лидерство в КПЛ

Футболисты «Астаны» одержали победу над «Таразом» в 20-м туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Матч, состоявшийся на «Астана Арене», закончился победой хозяев — 4:0. Начало разгрому положил Рангело Янга, отличившийся на 33-й минуте игры.

Во втором тайме своей первый гол за «Астану» забил новичок Фирмин Мубеле. Форвард отличился на 63-й минуте и удвоил преимущество команды.

Спустя восемь минут Янга оформил дубль и довел счет до крупного.

Точку в матче поставил Марин Томасов, забивший на 88-й минуте.

Благодаря этой победе «Астана» набрала 41 очко и вернула себе лидерство в турнирной таблице, оттеснив на второе место «Тобол» (39), который дома проиграл «Кайсару».

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