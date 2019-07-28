«Астана» разгромила «Тараз» и вернула себе лидерство в КПЛ
Футболисты «Астаны» одержали победу над «Таразом» в 20-м туре казахстанской
Футболисты «Астаны» одержали победу над «Таразом» в 20-м туре казахстанской
Матч, состоявшийся на «Астана Арене», закончился победой хозяев — 4:0. Начало разгрому положил Рангело Янга, отличившийся на 33-й минуте игры.
Во втором тайме своей первый гол за «Астану» забил новичок Фирмин Мубеле. Форвард отличился на 63-й минуте и удвоил преимущество команды.
Спустя восемь минут Янга оформил дубль и довел счет до крупного.
Точку в матче поставил Марин Томасов, забивший на 88-й минуте.
Благодаря этой победе «Астана» набрала 41 очко и вернула себе лидерство в турнирной таблице, оттеснив на второе место «Тобол» (39), который дома проиграл «Кайсару».